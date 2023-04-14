Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta ilk yarının uzatma anlarında penaltı bekledi.
3. golü penaltıdan atan sarı-kırmızılılar, ilk yarının son anlarında Majid Hosseini'nin, Lucas Torreira'ya müdahalesi sonrası penaltı bekledi.
VAR tavsiyesi üzerine penaltı verildi
Hakem Mustafa Kürşad Filiz önce oyunu sürdürdü. Filiz, ardından gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izledi.
Mustafa Kürşad Filiz, izlediği pozisyon sonrası penaltı kararı verdi ve Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi.
Icardi, dönen topu tamamladı
Penaltıda topun başına geçen Icardi kaleci Bilal'e takıldı. Arjantinli golcü dönen topu ağlara gönderdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)