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    Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek

    Süper Lig'de oynanacak dev derbi öncesi hem Galatasaray hem de Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:46
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    Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Maç öncesinde iki takım arasında başlayan erteleme kavgası Avrupa'da ülke puanı kazandırma meselesine dönerken derbi de oldukça gergin bir ortamda geçecek gibi gözüküyor.

    Şampiyonluk umudu bulunmayan iki takımın bu yaşanan gelişmelerin ardından prim verme kararı aldığı öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'TA PRİMLER İKİ KATINA ÇIKTI

    Siyah-beyazlılar ligi ikinci sırada bitirmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyarken, maçın öneminin artmasıyla birlikte yönetim de elini cebine attı.

    Statta yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisinde galibiyet alınması halinde takıma verilecek olan 50 bin TL'lik primi 100 bin TL'ye çıkardığı kaydedildi.

    Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek #1

    GALATASARAY 1 MİLYON LİRAYI PAYLAŞTIRACAK

    Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de Beşiktaş maçı için özel prim verme kararı aldı.

    Sarı-kırmızılı yönetimin derbinin kazanılması durumunda oyunculara toplam 1 milyon lira prim dağıtılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

    Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek #2


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