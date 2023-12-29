Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa öncesinde Atatürk kararı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Süper Kupa maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

ensonhaber.com

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Toplantı gerçekleşecek

Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi.

Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

Kısa süre içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlandı.

"Otoriteler bunu kabul etmemişler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da şu sözleri sarf etti: