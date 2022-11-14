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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ne zaman?

    Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray ve Fenerbahçe La Liga ekipleriyle hazırlık maçları oynayacaklar.
    • 14.11.2022 - 16:11
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ne zaman?

    20 Kasım'da Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e 25 Aralık'a kadar ara verildi. Bu arayı boş geçirmek istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe hazırlık maçları oynayacak.

    2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle ligler araya girdi. Bu arayı değerlendirmek isteyen kulüper hazırlık maçları oynamak için takvim oluşturuyor.

    Bu doğrultuda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ve Rayo Vallecano İstanbul'a gelerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacaklar.

    Futbolseverler bu hazırlık maçlarının programını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçı programları..

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçı programı

    Fenerbahçe - Rayo Vallecano (30 Kasım)

    Fenerbahçe - Villareal (3 Aralık)

    Galatasaray - Rayo Vallecano (3 Aralık)

    Galatasaray - Villareal (6 Aralık)


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