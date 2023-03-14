Milan'dan Galatasaray'ın 3 yıldızına yakın markaj! Serie A'nın dev takımı Milan, Galatasaray'ın 3 yıldız ismi Zaniolo, Torreira ve Icardi'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Milan, Zaniolo, Torreira ve Icardi ciddi bir bütçe ayırdı. İtalyan basını, Kırmızı-Siyahlılar'ın bu üç oyuncuyu da yaz transfer döneminde kadrosuna katabileceğini duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan talipler var.

Bunların başında ise İtalyan devi AC Milan geliyor. Çizme basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın özellikle Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo ile yakından ilgilendiğini, bu üç oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

İtalyan basını yazdı

"calciosytle" adlı haber sitesi, dünkü haberinde; Milan'ın Galatasaray'da forma giyen üç süper star için yaz aylarında keseyi açacağını yazdı.

İtalyan basınındaki haberde şu ifadelere yer verildi:

"Milan'ın yaz transfer dönemi geçen sezondan daha farklı olacak. Aslında çalışmalara şimdiden başladılar. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre; takımın omurgasını oluşturacak isimler üzerinde duruluyor. Tabii her şey değişebilir ama gelişmeler Şampiyonlar Ligi gelirine göre hesaplanıyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hesaplayan Milan, kasasına ilk etapta 70 milyon euro para koyacak ve bu gelirin büyük bir kısmı transferler için harcayacak. Bu nedenle hareketli bir dönem geçirecek. Öncelikli hedef orta saha...

"Milan kadrosunu güçlendirecek"