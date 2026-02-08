Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

- Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
- Sarı-kırmızılılar, son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Gelecek hafta Galatasaray, evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti.
SON YENİLGİ KOCAELİSPOR'A KARŞI
Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a 1-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra yenilmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.
RAKİP EYÜPSPOR
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek.