Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

Galatasaray, Rizespor maçıyla Süper Lig'de son 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 19:07
  • Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
  • Sarı-kırmızılılar, son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
  • Gelecek hafta Galatasaray, evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti.

SON YENİLGİ KOCAELİSPOR'A KARŞI

Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a 1-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra yenilmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

RAKİP EYÜPSPOR

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek.

