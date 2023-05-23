Galatasaray yönetiminden Ankaragücü maçına dev prim: 50 milyon lira Galatasaray’da yönetim, Ankaragücü maçında zirve yarışına noktayı koymak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın yönetimi, Ankaragücü maçındaki primle beraber oyuncu başına toplam 50 milyon liralık ödeme yapmayı planlıyor.

Süper Lig’de 2022-23 sezonunun tamamlanmasına sadece 3 hafta kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray’da artık tek hedef, Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup edip şampiyonluğa ulaşmak olacak.

Şu an 79 puanı bulunan ve son hafta oynamadan Hatayspor maçından da 3 puan daha hanesine yazdıracak olan sarı-kırmızılılara artık mutlu son için sadece bir galibiyet yetiyor.

Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkılmak isteniyor

Bu nedenle Galatasaray, işi son maça yani seyircisi önünde çıkacağı Fenerbahçe derbisine bırakmadan mutlu sonu garantilemeyi hedefliyor.

Derbi öncesinde Galatasaray’ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı.

Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Galatasaray takımına özel bir prim jestinde bulunan yönetim, dördüncü yani son virajı da galibiyetle dönmesi halinde takıma yine doping yapacak.

Kişi başı 50 milyon lira prim

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10’ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda.

Ankaragücü deplasmanında da sarı kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL’ye çıkacak. Bu durumda Galatasaray yönetimi, kazanılacak şampiyonlukla Fenerbahçe derbisini beklemeden 10 milyon TL de başarı bonusu ile sarı kırmızılı takıma 50 milyon TL şampiyonluk primi dağıtacak.