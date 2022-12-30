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    Galatasaray yönetiminden futbolculara prim sürprizi

    Galatasaray yönetiminden futbolculara prim sürprizi

    Galatasaraylı futbolcular, 16 haftalık performansıyla toplam 15 milyon lira prim kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 17:31
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    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u yenen Galatasaray'da liderlik sevinci yaşanıyor.

    Yönetim peş peşe gelen Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçının ardından futbolcuların yüzünü güldürdü.

    Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir maçının ardından dağıtılan 5'er milyon liralık prime Sivasspor maçı da eklendi.

    Deplasman başarısı

    Özellikle 9 deplasman maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alınması teknik heyet ve yönetimi harekete geçirdi.

    Derbiden önce yatırılacak

    Yönetim, Sivasspor maçının ardından vermeye karar verdiği 5 milyon liralık primi futbolcuların hesabına zorlu Fenerbahçe derbisinden önce yatıracak.

    Yönetim Fenerbahçe maçına özel olarak da prim vermeyi düşünüyor.

    Galatasaray yönetiminden futbolculara prim sürprizi #1


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