Galatasaray yönetiminden futbolculara prim sürprizi

Galatasaraylı futbolcular, 16 haftalık performansıyla toplam 15 milyon lira prim kazandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u yenen Galatasaray'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Yönetim peş peşe gelen Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçının ardından futbolcuların yüzünü güldürdü.

Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir maçının ardından dağıtılan 5'er milyon liralık prime Sivasspor maçı da eklendi.

Deplasman başarısı

Özellikle 9 deplasman maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alınması teknik heyet ve yönetimi harekete geçirdi.

Derbiden önce yatırılacak

Yönetim, Sivasspor maçının ardından vermeye karar verdiği 5 milyon liralık primi futbolcuların hesabına zorlu Fenerbahçe derbisinden önce yatıracak.

Yönetim Fenerbahçe maçına özel olarak da prim vermeyi düşünüyor.