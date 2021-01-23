Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye'nin peşinde

Bu sezon Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Youssouf Ndayishimiye, Fatih Terim'in istediği futbolcular arasına girmeyi başardı. 22 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatya ile masaya oturulacak.

Devre arası transfer sezonunda Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye için de harekete geçti.

TERİM'İN İSTEĞİ NDAYISHIMIYE

Geçtiğimiz sezon asgari ücrete Yeni Malatyaspor ile anlaşan ancak gösterdiği performansla kısa sürede hem kazancını hem de taliplilerini artıran Ndayishimiye, Fatih Terim'in de beğendiği isimler arasına girdi.

Orta sahaya takviye isteyen tecrübeli hoca, Burundili milli futbolcu için olumlu rapor vererek yönetime isteğini sundu.

Sarı-kırmızılı yöneticiler geçen hafta Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme yaparak 22 yaşındaki oyuncunun durumunu sordu.

1 MİLYON EURO ARTI TAKAS TALEBİ

İlk görüşmede Yeni Malatyaspor cephesi Youssouf için 1 milyon euro artı oyuncu takası talep ederken, tarafların birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncuyu bir miktar para ve zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer etmeyi planlıyor.

Ndayishimiye bu sezon toplamda 19 kez takımının formasını giyerken 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

DAHA ÖNCE BEĞENİLMEMİŞTİ

Öte yandan başarılı futbolcunun daha önce Florya'da denemeye alındığı ancak sarı-kırmızılı formayı giymek için yeterli görülmediği ortaya çıktı.