Galatasaray'a ev satışından dev gelir

Maddi zorluk yaşayan Galatasaray yönetimi, Mecidiyeköy'de yapacağı evlerin tamamını satarak kasasına 1 milyar lira gelir koydu.

Galatasaray Kulübü'nün, Mecidiyeköy'de yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.

Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon lira gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.

Kalan 4 daireyi başkan aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.

Cüzdan sallamıştı

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara kulüp için elinden gelenin yapacağının sözünü vermişti.

Bu davranışı taraftarı mutlu ederken, cüzdanı boş göndermesi yapanlara da gereken cevabı verdi.