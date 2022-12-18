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    Galatasaray'a ev satışından dev gelir

    Galatasaray'a ev satışından dev gelir

    Maddi zorluk yaşayan Galatasaray yönetimi, Mecidiyeköy'de yapacağı evlerin tamamını satarak kasasına 1 milyar lira gelir koydu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 08:57
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    Galatasaray Kulübü'nün, Mecidiyeköy'de yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.

    Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon lira gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.

    Kalan 4 daireyi başkan aldı

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.

    Galatasaray

    Cüzdan sallamıştı

    Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek, cüzdanını sallayarak taraftara kulüp için elinden gelenin yapacağının sözünü vermişti.

    Bu davranışı taraftarı mutlu ederken, cüzdanı boş göndermesi yapanlara da gereken cevabı verdi.

    Galatasaray a ev satışından dev gelir #2

    Galatasaray

    Galatasaray

    Galatasaray


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