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    Galatasaray'a Rashica için olumsuz cevap

    Galatasaray'a Rashica için olumsuz cevap

    Kiralık olarak alınan oyunculardan Milot Rashica'dan hayli memnun kalan Okan Buruk, oyuncunun bonservisinin alınabileceği yönünde rapor verdi. Ancak yönetim, İngiltere'den beklemediği bir cevap aldı.
    • 03.11.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:47
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    Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'dan memnun.

    Kosovalı hücumcuyu yeni sezonda bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Norwich yönetiminin nabzını yokladı.

    Championship'te mücadele eden Norwich ise Galatasaray'a olumsuz döndü.

    26 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen Norwich City, Galatasaray'a oyuncunun satılık olmadığı iletti. Premier Lig'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, 11 milyon euro yatırım yaptığı Rashica'yı elde tutmak istiyor.

    Galatasaray a Rashica için olumsuz cevap #1

    Seneye yine kiralanma ihtimali var

    Norwich'in küme atlayamaması durumunda Galatasaray, Rashica'yı bir sene daha kiralayabilir ancak bonservisini almak zor görünüyor. Rashica'nın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Galatasaray a Rashica için olumsuz cevap #2


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