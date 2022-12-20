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    Galatasaray'a Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir'den iyi haber

    Türkiye Kupası mesaisini sürdüren Galatasaray’a sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir'den iyi haber geldi.
    • 20.12.2022 - 15:42
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    Galatasaray'a Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir'den iyi haber

    Galatasaray, Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

    Oliveira ve Emre Taşdemir idmanda takımla çalıştı

    Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

    Galatasaray a Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir den iyi haber #1

    Galatasaray a Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir den iyi haber #2

    Galatasaray a Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir den iyi haber #3


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