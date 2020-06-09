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Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında

Deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Donk, Mariano, Seri, Feghouli ve Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyor.