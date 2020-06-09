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Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında
Deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Donk, Mariano, Seri, Feghouli ve Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 10:03
Galatasaray, Süper Lig'in 27 haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü saat 21.00'de başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda tam 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Donk, Mariano, Seri, Feghouli ve Adem Büyük, eğer Rizespor maçında kart görürse bir sonraki hafta oynanacak olan Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
BELHANDA CEZALI
Öte yandan sarı kart cezalısı olan Faslı futbolcu Belhanda, bu hafta sahadaki yerini alamayacak.