Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildi.

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Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

Tecrübeli stoperin sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıktı ve 4 gole etki etti.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada görev almadı.