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    Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • 02.08.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:16
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    Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

    Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ayrıca oyuncunun alacaklarından feragat ettiği de açıklandı.

    Resmi duyuru yapıldı

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. " denildi.

    Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde takıma katılan Aytaç Kara, Galatasaray'da sadece 12 maça çıktı.

    Galatasaray da Aytaç Kara nın sözleşmesi feshedildi #1


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