Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ayrıca oyuncunun alacaklarından feragat ettiği de açıklandı.

Resmi duyuru yapıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. " denildi.

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde takıma katılan Aytaç Kara, Galatasaray'da sadece 12 maça çıktı.



