Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

AA & Ensonhaber
Galatasaray, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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