Galatasaray'da Branco van den Boomen sesleri

Toulouse’un orta sahası Branco van den Boomen, Galatasaray’a transferi konusunda yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılılar da Fredrik Midtsjö’nün yerine Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen, teknik heyetin de tam not verdiği Branco van den Boomen, geçtiğimiz günlerde verdiği mesajda, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yakmıştı.

"Bu transfer çok güzel olabilir"

27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, "Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray'ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir" ifadelerini kullandı.

Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Boomen transferini ocak ayında bitirmeye çalışacak

Sarı-kırmızılılar, Boomen transferini ocak ayında bitirmeye çalışacak. Ancak Toulouse tarafı bonservis konusunda kolaylık sağlamazsa, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, temmuzda bedavaya kadroya dahil edilecek.

Galatasaray yönetimi, Boomen'la ocak ayı itibarıyla resmi protokol yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Geçen sezon Toulouse'ta 12 gol atıp 23 asist yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Sarı-kırmızılı takıma karşı oynadıkları hazırlık maçında da verdiği gol pasıyla öne çıktı.

Bekleneni veremedi

Öte yandan Branco van den Boomen gönderilmesi planlanan Fredrik Midtsjö'nün yerine düşünülüyor.

Galatasaray'ın sezon başı 3.5 milyon euro bedelle Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Fredrik Midtsjö, Antalyaspor maçıyla sezona iyi bir giriş yapsa da, yaşadığı sakatlık sonrası eskisi gibi geri dönemedi.

1 ay kadar sahalardan uzak kalan Midtsjö, döndüğünde rotasyon oyuncusu olmaktan öteye gidemedi.



