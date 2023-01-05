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    Galatasaray'da derbi hazırlığı: Icardi idmanda

    Sakatlığı atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi derbi öncesi antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 16:22
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    Galatasaray'da derbi hazırlığı: Icardi idmanda

    Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

    Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

    Icardi takımla çalıştı

    Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.

    Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    Galatasaray

    Galatasaray

    Galatasaray

    Galatasaray


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