Galatasaray'da derbi öncesi kart endişesi!

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda 4 oyuncu kart sınırında yer alıyor.
Derbide cezalı olabilirler
Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda söz konusu 4 isim kart görüp, cezalı duruma düşmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.