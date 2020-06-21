Galatasaray'da Falcao sakatlandı

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Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında Radamel Falcao, sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların bu hafta da sakatlık yakasını bırakmadı.

FALCAO SAKATLANDI

Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanan Falcao, oyundan çıktı.

55. dakika Ahmet Çalık'ın kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılılar, Falcao'nun kenara gelmesinin ardından bir süre karşılaşmaya 9 kişi devam etti.

Ardından Kolombiyalı golcü yerine oyuna Sekidika girdi.