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Galatasaray'da Falcao sakatlandı
Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında Radamel Falcao, sakatlanarak oyundan çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 22:42
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların bu hafta da sakatlık yakasını bırakmadı.
FALCAO SAKATLANDI
Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanan Falcao, oyundan çıktı.
55. dakika Ahmet Çalık'ın kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılılar, Falcao'nun kenara gelmesinin ardından bir süre karşılaşmaya 9 kişi devam etti.
Ardından Kolombiyalı golcü yerine oyuna Sekidika girdi.