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    Galatasaray'da Falcao sakatlandı

    Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında Radamel Falcao, sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 22:42
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    Galatasaray'da Falcao sakatlandı

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etti.

    Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların bu hafta da sakatlık yakasını bırakmadı.

    FALCAO SAKATLANDI

    Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanan Falcao, oyundan çıktı.

    55. dakika Ahmet Çalık'ın kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılılar, Falcao'nun kenara gelmesinin ardından bir süre karşılaşmaya 9 kişi devam etti.

    Ardından Kolombiyalı golcü yerine oyuna Sekidika girdi.

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