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    Galatasaray'da futbolcular isyanda

    Galatasaray'ın son oynadığı Başakşehir mücadelesi sonrasında Sarı-Kırmızılı futbolcular adeta isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 11:03
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    Galatasaray'da futbolcular isyanda

    Henüz maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile Tolga Ciğerci arasında yaşanan mücadelede Galatasaray aleyhine verilen karar, Okaka'nın, Marcao'nun suratına vurması, Halil Dervişoğlu'nun son bölümde yerde kalması ve beklenen penaltı nedeniyle futbolcuların morali bozuldu.

    “NE YAPARSAK YAPALIM ÖNÜMÜZÜ KESECEKLER”

    Başta kaptan Arda Turan olmak üzere tüm oyuncuların, "Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler" şeklinde ortak görüş bildirdiği ortaya çıktı.

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