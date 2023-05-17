Galatasaray'da gelecek sezonun kombineleri bitti Gelecek sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kombine biletleri de şimdiden tükendi.

Yoğun ilgi sonrası kulübün sosyal medya hesabından, taraftarlara teşekkür mesajı geldi.

Kulüp teşekkür etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!"

Kısa hasret bitecek

Öte yandan şampiyon olunması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali de bulunan sarı-kırmızılılarda 1 sezonluk Avrupa hasretinin sona ermesi de taraftarın kombineye olan ilgisini artırdı.