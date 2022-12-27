Galatasaray'da Icardi bireysel çalışmalara başladı

Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatan Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda tedavi sürecine devam eden Mauro Icardi idmanda yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray yarın Sivas'a gidecek

İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Sivas'a gidecek.

Mauro Icardi saha çalışmalarına başladı

Öte yandan tedavi süreci devam eden Mauro Icardi bireysel saha çalışmalarına başladı. Okan Buruk, yıldız futbolcunun dönüşü için Ankaragücü maçını işaret etmişti.