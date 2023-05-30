Galatasaray'da Icardi, Mertens ve Kerem büyüledi Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray olurken, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens attığı gollerle takıma hayat verdi.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Süper Lig tarihinin 65. sezonu olan 2022-2023 döneminde şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

23. zaferini yaşayarak rakipleriyle arasındaki şampiyonluk sayısını yükselten sarı-kırmızılılar, sezon başında kurduğu güçlü kadrosuyla başarıya gitti.

İyi bir hücum hattı oluşturan Galatasaray kadrosunu adeta yıldızlarla doldurdu. Fransız devi Paris Saint-Germain'den kadroya kiralık olarak katılan Mauro Icardi, efsaneleştiği Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens ve takımın yerli yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon hücum bölgesinde Galatasaray'ın en büyük kozları oldu.

Icardi, son 5 sezonda en çok gol atan Galatasaraylı oldu

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 21 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 14 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu.

Golcü oyuncu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı. Icardi, bu takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

Mertens, tecrübesini gösterdi

36 yaşındaki Dries Mertens ise bu sezon adeta tecrübesiyle takıma hayat verdi. Belçikalı futbolcu, Napoli'de yarattığı hücum etkinliğini Galatasaray'da da sürdürdü.

Ofansif orta saha bölgesinde yer alan oyuncu Süper Lig'de 29 maçta forma giydi. Mertens bu maçlarda 6 gol ve 3 asist yaparak klasını konuşturdu.

Kerem kaldığı yerden devam etti

Galatasaray'ın bir diğer kozu ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Avrupa ekipleriyle adı sık sık anılan futbolcu, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon gösterdiği iyi performansını sürdürdü.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıktı. Kerem bu maçlarda yeteneğini konuşturdu ve 9 gol, 9 asist ile oynadı.