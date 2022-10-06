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    Galatasaray'da imza sırası Sacha Boey'de

    Victor Nelsson'un yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanan Galatasaray, Sacha Boey'in kontratını da yenileyecek.
    • 06.10.2022 - 11:07
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    Galatasaray'da imza sırası Sacha Boey'de

    Galatasaray, diğer takımlardan yaptığı transferlerin ardından, iç transferde de harekete geçti.

    Sarı-kırmızılılar gösterdiği performansla alkış alan Victor Nelsson'un sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.

    Maaşına da zam yapılacak

    Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un ardından Sacha Boey'le de yeni sözleşme imzalamayı ve Fransız oyuncunun yıllık ücretine zam yapmayı planlıyor.

    Boey'in yıllık ücretinin 900 bin euroya yükseltilmesi bekleniyor. Genç oyuncudan Galatasaray, önemli bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.

    Galatasaray da imza sırası Sacha Boey de #1

    En az kazanan oyuncular arasında

    Boey, 480 bin euroluk yıllık ücretiyle takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

    Sacha Boey'in performansıBu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 8 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.

    Boey, Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den transfer olmuştu.

    Galatasaray da imza sırası Sacha Boey de #2


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