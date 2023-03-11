Galatasaray'da Juan Mata, Kasımpaşa karşısında sakatlandı Galatasaray'ın yıldız ismi Juan Mata, Kasımpaşa maçının 21. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazandı.

Son olarak 5 Şubat tarihinde Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, 34 gün aranın ardından taraftarı önünde bir maça çıktı.

Yerini Rashica'ya bıraktı

Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda Juan Mata sakatlık geçirdi.

Topsuz alanda sakatlanan Juan Mata 21. dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. 22. dakikada ise İspanyol yıldızın yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.

Bu sezon 12 maçta oynadı

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Juan Mata bunların 4'üne ilk 11'de başladı. 34 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.