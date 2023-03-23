Galatasaray'da kavga iddiasına yanıt geldi Kerem Aktürkoğlu ile kavga ettiği öne sürülen Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, iddialara sosyal medya mesajıyla yanıt verdi.

Galatasaray'da Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'nun kavga ettiği öne sürülmüştü.

Portekizli yıldız, Kerem'in yaptığı paylaşımın altında bu iddiaları yalanladı.

Milli takımımızın kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı milli takım temalı paylaşıma Sergio Oliviera, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllılar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim" şeklinde yorum yaptı.

"Yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundasın"

Kerem ise takım arkadaşına verdiği cevapta, "Galatasaray'da oynuyorsan bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundasın. Teşekkürler kardeşim" yazdı.