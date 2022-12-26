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- Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti
Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti
Galatasaray teknik heyeti, Sivas maçı öncesi Lucas Toreira'nın cezalı, Kazımcan ve Midtsjö'nün de sakatlanması nedeniyle yeni bir oyun planı üzerinde çalışmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2022 - 09:49
- Güncelleme : 26.12.2022 - 11:22
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, kendi evinde İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.
Sarı Kırmızılılar'da sakatlanan Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö oyuna devam edemedi.
Müsabakaya 11’de başlayan Kazımcan, yerini Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt’a bıraktı.
Maçta 11’de görev alan Midtsjö yerine de 74. dakikada Berkan Kutlu girdi.
Koltuk değnekleriyle çıkabildi
Kazımcan, sağlık ekiplerinin yardımlarıyla soyunma odasına gitti. Giderken zorlandığı gözlenen Kazımcan Karataş’ın ayağında burkulma olduğu öğrenildi.
Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ciddi bir problem olup olmadığı çekilecek MR sonrasında belli olacak. Midtsjö'nün durumu da MR sonucunda netlik kazanacak.
Kazımcan Karataş sakatlandı VİDEO