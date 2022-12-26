Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti

Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti

Galatasaray teknik heyeti, Sivas maçı öncesi Lucas Toreira'nın cezalı, Kazımcan ve Midtsjö'nün de sakatlanması nedeniyle yeni bir oyun planı üzerinde çalışmaya başladı.