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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu

    Geçtiğimiz hafta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlaması için sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Genç futbolcunun yüksek ihtimalle kadroda olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 10:03
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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu

    Hafta boyunca takımdan ayrı kalmasına rağmen, Kerem'i Fenerbahçe karşısında mutlaka sahada görmek isteyen Torrent, son dakikaya kadar genç oyuncunun durumunu izlemeye devam edecek.

    Kerem için seferber olundu

    Milli yıldızın oynama isteği, İspanyol hocanın planlarını buna göre yapmasını sağladı. Her ihtimale karşın Kerem'siz kurgusunu da hazırlayan Torrent, Emre Kılınç, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a, "Hazır olun" mesajı yolladı.

    Galatasaray adına sezonun en skorer ismi olan Kerem, bugün forma giymesi durumunda yine takımının gol yükünü üstlenmeye çalışacak.

    Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu nun son durumu #1


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