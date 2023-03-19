Galatasaray'da Konyaspor sessizliği 14 maçlık galibiyet serisinin ardından Konyaspor deplasmanında 90+3'te yenen golle mağlup olan Galatasaray'da sürpriz yenilgi tüm keyifleri kaçırdı. İstanbul'a dönüş uçağında teknik ekip takıma moral vermek istedi ancak hiç kimseden çıt çıkmadı. Okan Buruk ise öğrencilerine mesaj verdi.

Galatasaray'da moraller bozuk... Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanan, Türkiye Kupası'yla beraber 17 resmi maçtır galip gelen sarı-kırmızılıların tarihe geçen serisi, Konya deplasmanında 90+3'te gelen golle bozuldu.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye maç fazlasıyla 12 puan fark atma fırsatını da kaçıran Galatasaray'da derin bir sessizlik ortamı hakim.

Dönüş uçağında futbolcuların ağzını bıçak açmadı

Özellikle Konya'dan İstanbul'a dönüş uçağında, futbolcuların ağzını bıçak açmadığı öğrenildi. Teknik ekibin oyunculara moral vermeye çalıştığı, ancak yolculuk boyunca kimsenin konuşmadığı belirtildi.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, 2-1'lik yenilgi sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada oyuncularına eleştirilerde bulunurken,

"Acele ettik, kötü paslar attık. İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız"

ifadelerini kullanmıştı.

"Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz"

Okan hocanın soyunma odasında ise,

"Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gerekli dersleri de alacağız"

dediği bildirildi.

Takımına izin veren Buruk, Florya'ya dönüşte öğrencileriyle bir toplantı daha yaparak moralleri düzeltmeye çalışacak. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçını bekliyor... Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadelede tribünleri tamamen doldurup takıma destek verecek ve Konyaspor deplasmanındaki yenilginin yaralarını sarmaya çalışacak.

Okan Buruk'tan oyuncularına kafa izni... Sarı-Kırmızılı takım Kayserispor mücadelesi için çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacak.