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Galatasaray'da Lucas Torreira oyuna devam edemedi

Galatasaray'da Lucas Torreira oyuna devam edemedi

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.