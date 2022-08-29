Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0974
0.00%
Dolar
18.1565
-0.05%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.841
-0.11%
BTXN Coin
4.19
-9.69%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Galatasaray'da Lucas Torreira oyuna devam edemedi

    Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
    • 29.08.2022 - 00:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Lucas Torreira oyuna devam edemedi

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-kırmızılı ekip sakatlık şoku yaşadı.

    Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

    Kontrollerin ardından durumu belli olacak

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, 69. dakikada kendi yarı alanının ortalarında sakatlık yaşadı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.

    İlk müdahalenin ardından kendisini bir süre deneyen tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve 74. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.Lucas Torreira'nın sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.


    İlginizi Çekebilir

    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
    Gündem

    Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    28 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir