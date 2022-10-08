Galatasaray'da Mata ve Seferovic'in sözleşme detayları netleşti

Galatasaray'da Juan Mata ve Haris Seferovic ile yapılan anlaşmaların detayları belli oldu.

Galatasaray, sezon başında yıldız isimler ile kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde 13 transfer yapmıştı. Yeni transferlerden Juan Mata ve Haris Seferovic'in sözleşme detayları belli oldu.

Mata'nın 20 maçta en az 45 dakika oynama şartı var

1 yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atan Juan Mata'nın 20 resmi maçta en az 45 dakika forma giyme şartı bulunuyor. Hamle oyuncusu olarak transfer edilen İspanyol futbolcu, geride kalan 8 haftada sadece 1 maçta şans buldu.

Adana Demirspor, karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı

Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olarak ilk kez Süper Lig'de maça çıkan Mata, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarının kadrolarında yer almamıştı.

Seferovic, 16 maça daha çıkarsa opsiyon devrede olacak

TRT Spor'un haberine göre; Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Seferovic'in sözleşmesinde başarı maddesine bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İsviçreli golcünün bonservisinin alınması, 20 maça 11'de sahaya çıkmasına bağlı. 30 yaşındaki futbolcunun 2 buçuk milyon euroluk opsiyonu, 16 karşılaşmada daha 11'de başlaması halinde devreye girecek.

Gol veya asist katkısı yapamadı

Şu ana kadar 7 maçta süre alan Haris Seferovic, bu karşılaşmaların dördünde sahaya 11'de çıktı. Diğer üç maçta oyuna sonradan dahil olan tecrübeli forvet, Konyaspor maçında süre almadı. Seferovic bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.