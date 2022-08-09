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    Galatasaray'da Mertens ve Torreira idmanda

    Galatasaray'ın Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü idmanda Mertens ve Torreira dikkat çekti. Yeni transferler ilk kez takımla birlikte çalıştı.
    • 09.08.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 14:01
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    Galatasaray'da Mertens ve Torreira idmanda

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

    Mertens ve Torreira idmanda

    Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

    Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.

    Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı.

    Galatasaray da Mertens ve Torreira idmanda #1

    Galatasaray da Mertens ve Torreira idmanda #2

    Galatasaray da Mertens ve Torreira idmanda #3


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