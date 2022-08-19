Petrol
95.42
-1.21%
Euro
18.2577
-0.02%
Dolar
18.1006
0.12%
Altın
1.02
-0.13%
Borsa
3029
0.00%
Bitcoin
397.579
-6.50%
BTXN Coin
5.99
-2.44%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Galatasaray'da Mertens ve Torreira ilk 11 başlayacak

    Dries Mertens ve Lucas Torreira, Ümraniyespor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Ancak takımın Norveçli oyuncusu Midtsjö sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.
    • 19.08.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Mertens ve Torreira ilk 11 başlayacak

    Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak.

    Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek.

    Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.

    Galatasaray da Mertens ve Torreira ilk 11 başlayacak #1

    Midtsjö sakatlandı

    Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak.

    Galatasaray da Mertens ve Torreira ilk 11 başlayacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Avrupa Ligi

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir