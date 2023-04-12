Galatasaray'da Mertens'ten fedakarlık bekleniyor Galatasaray yönetimi sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Dries Mertens ile görüşecek. Tecrübeli oyuncudan yıllık maaş konusunda fedakarlık yapması istenecek.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra elindeki yıldızları da kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Ligde emin adımlarla şampiyonluğa giden Sarı-Kırmızılılar'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kayserispor maçıyla birlikte 35 yaşındaki Mertens'in kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Opsiyonu devreye girecek

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in önümüzdeki yıl da sarı-kırmızılı formayı giymesi neredeyse kesinleşti. Belçikalı oyuncu, Napoli'deki sözleşmesi sona erince sezon başında 1+1 yıllığına Galatasaray'a transfer olmuştu.

1.1 milyon Euro'su imza parası olmak üzere 4 milyon euroya Cim Bom'la el sıkışan 35 yaşındaki forvetin kontratında, "Galatasaray'da 25 maça çıkması halinde opsiyon devreye girer" maddesi bulunuyor.

Mertens'ten indirim istenecek

Mertens, 25. maçına ise cuma akşamı Kayserispor karşısında çıkacak. Böylece 1 yıllık opsiyon, otomatik olarak devreye girecek.

Yeni anlaşma, 2.9 milyon euroluk yıllık ücret üzerinden devreye girecek. Opsiyon her ne kadar otomatik uzasa da gelecek sezon 36 yaşında mücadele edecek olan Mertens'ten, kulübün belli oranda bir feragat isteyeceği ve maaşının 2 milyon euro seviyesine çekilmesinin planlandığı öğrenildi.

Belçikalı yıldızın bu teklifi kabul edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak iki tarafın da yola birlikte devam etmek istediği biliniyor.