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    Galatasaray'da Midtsjö takıma dönüyor

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Fredrik Midtsjö tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.
    • 04.09.2022 - 10:49
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    Galatasaray'da Midtsjö takıma dönüyor

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

    Topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

    Galatasaray da Midtsjö takıma dönüyor #1

    Midtsjö, çalışmalara başladı

    Fredrik Midtsjö, tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

    Galatasaray, bugün saat 18.30’da yapacağı son antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

    Galatasaray da Midtsjö takıma dönüyor #2


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