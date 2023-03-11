Galatasaray'da Muslera ve Zaniolo kararı Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve yeni transfer Nicolo Zaniolo için Kasımpaşa maçı kararı verildi.

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı için Okan Buruk’un kafasındaki 11 şekillendi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlara başlayan Fernando Muslera konusunda büyük bir sevinç yaşandı. Süper Lig devinin ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo konusunda da karar verdiği ortaya çıktı. Zaniolo ve Muslera ilk 11'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 82'nci dakikasında bordo-mavililerin kullandığı serbest vuruşta Fernando Muslera sert gelen topu çıkarmıştı. Marc Bartra topu tamamlamak istedi ancak rakibiyle çarpıştı. Fernando Muslera bu kurtarış sonrası sakatlık geçirmişti. Galatasaray’da sakatlığı düzelen kaptan Muslera, Kasımpaşa’ya karşı kaledeki yerini alacak. Teknik Direktör Okan Buruk, İtalyan yıldız Zaniolo’ya da ilk 11’de forma verecek.