Galatasaray'da Okan Buruk'tan iddialı sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

Bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maç aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıkları bulunan sol bek Kazımcan Karataş ile orta saha oyuncusu Yusuf Demir'in tedavilerine devam edildi.

"Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok"

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Spor Gecesi'nde yer alan habere göre; genç çalıştırıcı, "Benim Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok. Burayı kimseye bırakmayacağım. Ben Beşiktaş derbisini de Başakşehir maçını da kazanacağım." şeklinde konuştu.

Futbolculara uyarı

Teknik patron Okan Buruk, hakem konusunda oyuncularını özellikle uyardı. Buruk, futbolcularından hakemle diyalog ve itiraz gibi hareketlerden kesinlikle uzak durmalarını istiyor.

Ayrıca rakip oyuncularla tartışma, fiziki müdahale, tehlikeli bölgede kasti faul gibi aksiyonlar da deyim yerindeyse Galatasaraylı oyunculara yasaklanmış durumda. Okan Hoca, ne olursa olsun takımının son düdüğüne kadar sahada 11 kişi kalmasını istiyor.