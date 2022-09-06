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    Galatasaray'da Sacha Boey rüzgarı

    Galatasaray'da Dubois'in sakatlanmasıyla sağ beki devralan Sacha Boey performansıyla alkış alıyor.
    • 06.09.2022 - 10:14
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    Galatasaray'da Sacha Boey rüzgarı

    Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, çok ilginç bir sezon geçiriyor.

    Boey, maç boyunca Galatasaray'ın en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip pası kesen ismi olarak savunmadaki görevlerini eksiksiz yaptı.

    Galibiyet golünde atağı şekillendiren isim olan Boey, maçın en çok adam eksilten ikinci oyuncusu da oldu.

    Boey ayrıca, Süper Lig kariyerindeki en etkili maçı da oynadı ve birçok alanda en iyi performansını sergiledi.

    Galatasaray da Sacha Boey rüzgarı #1

    En istikrarlı isim

    Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen genç futbolcu, tek başına çalışmalarını sürdürdü.

    Yeni transferlerden Dubois sakatlanınca mecburen kadroya dahil edilen, üzerine Omar da sakatlandıktan sonra ilk 11'e alınan Boey, takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.

    Skora büyük katkı

    Gaziantep karşısında da mükemmel bir performans sergileyen, sağ kanadı tek başına domine eden Boey, takımının galibiyet golünde bir hücumcu gibi getirdiği topla skora büyük katkıda bulundu.

    Galatasaray da Sacha Boey rüzgarı #2


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