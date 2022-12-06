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    Galatasaray'da Sacha Boey'e 3 talip birden çıktı

    Galatasaray’da son dönemde formuyla göz dolduran Sacha Boey’e Almanya'dan 2, İngiltere'den de 1 talip çıktı. 3 kulübün de ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 13:28
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    Galatasaray'da Sacha Boey'e 3 talip birden çıktı

    Galatasaray'da son dönem performansını bir hayli artıran Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

    Sezon başı kampına alınmayan ve takımdan gönderileceği konuşulan Boey, adeta küllerinden yeniden doğdu.

    Frankfurt, Wolfsburg ve Crystal Palace istiyor

    Footmercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna, Almanya'dan Frankfurt ile Wolfsburg, İngiltere'den ise Crystal Palace talip oldu.

    Habere göre bu 3 kulübün, kış transfer döneminde Sacha Boey için harekete geçecekleri ifade edildi.

    Galatasaray'ın genç oyuncunun, sözleşmesinde iyileştirmeye gitmek adına görüşmelerini sürdürdü biliniyordu.

    Galatasaray da Sacha Boey e 3 talip birden çıktı #1

    Sözleşmesi 2025'te sona erecek

    2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon euroya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

    Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

    Galatasaray da Sacha Boey e 3 talip birden çıktı #2


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