Galatasaray'da sakatların son durumu Uzun bir aranın ardından Süper Lig'de maça çıkacak olan Galatasaray'da sakatların son durumu da belli oldu.

Galatasaray, 11 Mart’taki Kasımpaşa maçıyla beraber tekrar lige dönecek. 5 Şubat’taki Trabzonspor maçında sonra ilk kez hafta sonu resmi maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda sakatların durumu merak ediliyordu.

5 oyuncunun durumu yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte Muslera, Mertens, Midstjö, Icardi ve Torreira'nın son durumu...

Fernando Muslera:

Trabzonspor maçında sakatlandı. Tedavi için 6 hafta planlanıyordu. Tecrübeli kalecinin tedavisi iyi gitti.

Sahada bireysel olarak çalışıyor. Refleks ve kuvvet antrenmanları yapıyor. Henüz diğer kalecilerle beraber antrenman yapmadı. Kasımpaşa maçında oynaması iyimser bir tahmin olarak değerlendiriliyor ama imkansız da görülmüyor.

Dries Mertens:

Dizinden sakatlanan Belçikalı oyuncu takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor. Çarşamba yapılacak antrenmanda son durumuna bakılacak. Kasımpaşa maçına yetişeceği belirtildi.

Mauro Icardi

Okan Buruk yorgun gördüğü için İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna almadı. Arjantinli yıldızda sorun görünmüyor.

Fredrik Midtsjö

Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Norveçli futbolcunun sahalara dönüşünün 2-3 haftadan önce dönmesi beklenmiyor.

Lucas Torreira

Hafif bir hastalığı bulunan oyuncu yapılan tedaviyle kısa sürede iyileşti. Kasımpaşa maçında oynaması için hiçbir engel yok.