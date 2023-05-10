Galatasaray'da şampiyonluk heyecanı: Camia gün sayıyor Galatasaray'da iç çekişmeler rafa kaldırıldı. Yönetim-teknik kadro, taraftar, başarı için el ele verdi. Teknik Direktör Buruk "Hiçbir şey bitmedi" diyerek temkinli konuşsa da camiada turun hangi maçta atılacağının hesapları yapılıyor.

Süper Lig'deki Başakşehir galibiyetiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, 'Mayıslar bizimdir' söyleminin gerçeğe dönüşmesi için gün sayıyor.

Sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk turunun hangi maçta atılacağının hesapları yapılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise "Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz." diyerek temkinli konuşuyor. Ancak sarı-kırmızılı camiadaki birliktelik, şampiyonluk için en önemli göstergelerden biri.

Kulübün iç çekişmeleri rafa kaldırılmış durumda. Yönetim, üyeler, takım ve taraftarlar hemen her maçta birbirlerine destek vererek; hem puan hem de psikolojik olarak ezeli rakiplerinin sürekli bir adım önünde…

Atkıyla mesaj verdi

Başakşehir maçının ardından "Hiçbir şey bitmedi" diyen Teknik Direktör Okan Buruk ,şunları söyledi:

"En önemli şey, 1 hafta önce maç kaybettikten sonra tekrar ayağa kalkmak. Bana hep Galatasaray atkısı takmadığımı söylüyorlardı. Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızı bayrakları ve atkıları hazır hale getirelim diye bir motivasyonum vardı."

Son topa kadar mücadele çağrısı

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, ligin final haftalarına girilirken işi sıkı tuttu. Futbol takımının kalan alacakları ödendi.

Cimbom'un patronu, kalan 4 maçlarını da kazanarak şampiyon olmaları gerektiğini de teknik ekibe bildirdi ve "Son topa kadar mücadeleye devam." diyerek çifte motivasyon sağladı.

Futbolcular şampiyonluk sözü verdi

Beşiktaş derbisindeki yenilgi, Galatasaraylı futbolcuları da kendine getirdi.

Eleştirilerin odak noktasındaki isimlerden Muslera'nın diğer kaptanlar Gomis ve Kerem ile bir araya geldikten sonra takım arkadaşları ile toplantı yaptığı, ardından da yöneticilere "Siz üzerinize düşen görevi yaptınız. Bundan sonrası bizde. Gerekeni yapacağız." diyerek şampiyonluk sözü verdiği öğrenildi.

12. adam işbaşında

2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından Galatasaray camiası 'acaba' endişesini yaşarken taraftar devreye girdi.

Hafta içinde Florya'da taraftara açık antrenmanda gövde gösterisi yapıldı ve futbolcular motive oldu. Fenerbahçe'nin Giresun'daki puan kaybının ardından büyük önem kazanan Başakşehir sınavında da 50 bine yakın taraftar takım için itici güç olurken rakibe de büyük baskı yaptı.