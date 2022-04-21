Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Galatasaray'da yarın gerçekleşecek olan duruşmaya gözler çevrilirken, Burak Elmas ise kulübün önünü açmak için istifa etmeye karar verdi. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi ve seçim kararı alındı.

Seçim kararına ise mahkemeden tedbir kararı alınırken, yarın saat 11.00'de İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tedbire yapılan itiraz görüşülecek.

Eğer mahkeme Galatasaray'ın aldığı seçim kararını haklı görürse, belirlenen tarihte seçim yapılacak.

Ancak yarın gerçekleşecek olan mahkemede itirazı yapan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusu haklı görülürse, süreç farklı şekilde ilerleyecek.

Eğer mahkeme kararı kaldırmazsa Burak Elmas'ın ibra edilmemesi iptal olacak ve seçime gidilmeyecek.

Ancak Burak Elmas mahkemenin tedbiri kaldırmaması halinde, istifa ederek kulübün önünü açacağını ve seçim sürecini yeniden başlatacağını söyledi.

Bunun üzerine, "Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte yanıtı...

Galatsaray'da seçim ne zaman?

19 Haziran Cumartesi günü Burak Elmas'ı başkan seçen Galatasaray, tedbir kararı kalkarsa 30 Nisan Cumartesi, kalkmazsa büyük ihtimalle 28 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecek.

Mahkeme Galatasaray 'ı haklı görürse, normal prosedür işleyecek ve planlandığı gibi 30 Nisan'da Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında başkanlık yarışı gerçekleşecek.