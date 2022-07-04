Galatasaray'da son karar: Diagne gitsin, Gomis kalsın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvetlerden Diagne ve Gomis hakkında da kararını verdi. Diagne'nin gitmesine karar verilirken Gomis'e ise şans verilecek.

Santrfor bölgesinde de değişime imza atmaya hazırlanan Galatasaray’da, en zayıf halka olarak Mbaye Diagne’nin ismi öne çıkıyor.

Yeni sezon planlamalarını yapan ve en az 1 golcü transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ya da Bafetimbi Gomis ikilisinden en az birinin kontratından çıkmayı hedeflerken gözden çıkarılan isim, çok büyük olasılıkla Senegalli golcü olacak.

Galatasaray yaz transfer döneminde Diagne ile süreci iyi yöneterek vedalaşılacak. Ancak Diagne’ye direkt kapı gösterilip takımdan ayrı tutulmayacak.

2022-23 sezonu için 2.4 milyon euroluk sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne’nin transfer pazarında talibi çıkması için süreç titizlikle yönetilecek.

Diagne'nin seviyesi önemli

1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın Avusturya’daki kamp çalışmalarına götürülecek. Senegalli futbolcu, takımla antrenmanlarda yer alıp vitrine çıkması, daha iyi duruma gelmesi adına kampta yer alacak.

Galatasaray ayrıca 6 ay sonra sahalara dönen Diagne’ye yeterli seviyeye gelmesi halinde Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında da görev verecek.

Sarı-kırmızılılar bu ayrılık sürecini doğru yönetip, en az zarar ya da sıfır maliyetle Diagne’nin kontratından kurtulma hedefinde.

Diagne -Gomis arasında ise Fransız golcünün kalması adına tercih edilmesinin en önemli sebebi ise liderlik özelliği, tecrübesi ve karakter yapısı. Bafetimbi Gomis’in takım oyuncusu olma, sorumluluk alma özelliğinin yanı sıra, takım içinde de ‘ağabeylik’ görevini üstlenmesi Galatasaray’da tam not alıyor.

Gomis'in tercih sebebi

Takım arkadaşlarını bir arada tutan, genç oyuncularla ilgilenen, tecrübeli, tecrübesiz tüm futbolcularla saha dışında da deneyimlerini aktaran Gomis’in kalmasının doğru tercih olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Sadece saha içi performans katkısı değil en kariyerli, tecrübeli isim olarak da sezon içinde Galatasaray’a faydalı olacağı fikri ön plana çıkması da Bafetimbi Gomis’in tercih edilmesine neden oldu.