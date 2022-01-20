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    Galatasaray'da 'yönetim istifa' sesleri

    Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçında başkan Burak Elmas ve yönetimi için istifa çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 21:17
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    Galatasaray'da 'yönetim istifa' sesleri

    Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi.

    Karşılaşmanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan yerde kaldı ve Galatasraay penaltı bekledi. Ancak hakem Tugay Kaan Namoğlu pozisyonda bir şey olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

    Galatasaray taraftarları, penaltı kararı gelmeyince önce hakeme tepki gösterdi. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Burak Elmas ve ekibini istifaya devat etti.

    Galatasaray'da yönetim istifa sesleri - İZLE

    "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

    Tribündeki Galatasaray taraftarları "Yönetim istifa! Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

    Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ve maç sırasında zaman zaman Fatih Terim tezahüratları da yaptı.

    Galatasaray da yönetim istifa sesleri #1


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