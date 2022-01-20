Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçında başkan Burak Elmas ve yönetimi için istifa çağrısında bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan yerde kaldı ve Galatasraay penaltı bekledi. Ancak hakem Tugay Kaan Namoğlu pozisyonda bir şey olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

Galatasaray taraftarları, penaltı kararı gelmeyince önce hakeme tepki gösterdi. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Burak Elmas ve ekibini istifaya devat etti.

Galatasaray'da yönetim istifa sesleri - İZLE



"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Tribündeki Galatasaray taraftarları "Yönetim istifa! Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ve maç sırasında zaman zaman Fatih Terim tezahüratları da yaptı.



