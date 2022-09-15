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Galatasaray'dan Arda'ya videolu veda
Galatasaray, 35 yaşında yeşil sahalara veda eden Arda Turan için özel bir video klip hazırladı.
- Haber Merkezi
- 15.09.2022 - 04:34
Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında gösterilen Arda Turan futbolu bıraktı.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Turan, geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıklamıştı.
Galatasaray'dan duygusal veda
Galatasaray, 35 yaşında yeşil sahalara veda eden Arda Turan için özel bir video klip hazırladı.
Klip takımın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Galatasaray'dan Arda'ya videolu veda VİDEO
"Sanmasınlar seni yalnız"
Sarı-kırmızılıların "Sanmasınlar seni yalnız, biz buralARDAyız" ifadelerine yer verdiği gönderi kısa sürede yoğun ilgi gördü.