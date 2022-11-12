Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.473
0.96%
BTXN Coin
6.47
-11.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme

    Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, sosyal medya hesabından Başakşehir'e göndermeler yaptı.
    • 12.11.2022 - 23:03
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 23:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray Kulübü, 7-0'lık galibiyetin ardından Başakşehir ile ilgili paylaşımlar yaptı.

    "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu"

    Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında, "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray dan Başakşehir e gönderme #1

    "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın"

    Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan Galatasaray Kulübü, "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.

    Galatasaray dan Başakşehir e gönderme #2

    Galatasaray, Başakşehir'in tweetini unutmadı

    Galatasaray, yaptığı bu paylaşımlarla 2017 yılında Başakşehir'in aldığı farklı galibiyetleri sosyal medyadan paylaşmasına misilleme yaptı.

    Galatasaray dan Başakşehir e gönderme #3


    Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu
    3. Sayfa

    Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Ukrayna ordusu, Herson'a girdi
    Dünya

    Ukrayna ordusu, Herson'a girdi

    Görüş Bildir