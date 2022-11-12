Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, sosyal medya hesabından Başakşehir'e göndermeler yaptı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Kulübü, 7-0'lık galibiyetin ardından Başakşehir ile ilgili paylaşımlar yaptı.

"Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu"

Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında, "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.

"Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın"

Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan Galatasaray Kulübü, "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.

Galatasaray, Başakşehir'in tweetini unutmadı

Galatasaray, yaptığı bu paylaşımlarla 2017 yılında Başakşehir'in aldığı farklı galibiyetleri sosyal medyadan paylaşmasına misilleme yaptı.