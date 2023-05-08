Galatasaray'dan Başakşehir'in gönderisine cevap Galatasaray, Başakşehir'in maç öncesi yaptığı "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen'de oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, son düdüğün ardından, Başakşehir'in maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevap verdi.

"85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir"

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntıladı ve, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadelerini yazdı.

Galatasaray ayrıca bu paylaşımında sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı. Sarı-kırmızılı taraftalar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu