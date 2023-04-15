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Süper Lig'de 29. haftada Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar akıcı geçen maçta adeta gol olup yağdılar.

Taraftarla galibiyet kutlaması

Rakibini 6-0 mağlup eden Galatasaray'lı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından taraftarın önüne gidip galibiyeti kutladı.

"Fener Ağlama" çaldılar

Bu esnada stadyumda Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Stadyumda "Fener Ağlama" müziği çalındı.

Olayın ardından Galatasaray'ın daha önce yaptığı "Gerilimi artırmak istemiyoruz" açıklamaları akıllara geldi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye