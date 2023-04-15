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Süper Lig'de 29. haftada Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar akıcı geçen maçta adeta gol olup yağdılar.
Taraftarla galibiyet kutlaması
Rakibini 6-0 mağlup eden Galatasaray'lı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından taraftarın önüne gidip galibiyeti kutladı.
"Fener Ağlama" çaldılar
Bu esnada stadyumda Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
Stadyumda "Fener Ağlama" müziği çalındı.
Olayın ardından Galatasaray'ın daha önce yaptığı "Gerilimi artırmak istemiyoruz" açıklamaları akıllara geldi.