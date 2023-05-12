Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi Galatasaray, sosyal medya hesabından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı sezon ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu sözler kullanıldı:

"Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu!"

"İki kere şampiyon"

Ayrıca, "İki kere şampiyon ve Mayıslar Bizimdir" hashtagleri de kullanıldı.

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.